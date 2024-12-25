Вестник Кавказа

Отключения света снова начались в Абхазии

Настольная лампа
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Жителям Абхазии и туристам снова придется привыкать к тому, что несколько часов в день в республике нет электричества. Компания "Черноморэнерго" после празднования Нового года, как и планировала, возвращает график отключения света в Абхазии.

Подача электроэнергии с сегодняшнего дня снова прерывается на несколько часов в день в Абхазии, рассказали в "Черноморэнерго".

С полуночи в республике опять вступил в силу действовавший до 31 декабря график отключений. Света не будет на протяжении четырех часов ежедневно, передает Sputnik.

Такое расписание отключений стартовало 23 декабря, когда начался социальный переток электричества из России. В течение двух дней – 31 декабря и 1 января – власти республики приняли решение не прекращать подачу света вовсе, чтобы местные жители и туристы могли отпраздновать Новый год.

Стоит отметить, что и.о. главы Минэнерго Джансух Нанба предупреждал о возможном (и весьма вероятном) увеличении длительности отключений после праздников: по его словам, окончательное решение будет принято после анализа потребления и составления "энергетического баланса".

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