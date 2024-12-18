В Абхазии нелегально началось восстановление перепадной ГЭС

Восстановление старой ГЭС в Абхазии может помочь в борьбе с дефицитом электроэнергии. На данный момент разрешения на работы не выдавалось, ремонт начался нелегально.

Ремонтно-восстановительные работы на перепадной ГЭС-2 в Абхазии не согласованы, сообщил гендиректор "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия, передает Sputnik.

Накануне появилась информация о том, что в Галском районе начались работы по восстановлению ГЭС-2.

"По поводу ремонта перепадной ГЭС три фирмы заявились, подали документы для составления договоров. Они находятся на рассмотрении в Министерстве энергетики, и они будут рассматриваться в установленном законом порядке. То, что работы были начаты без уведомления, мы считаем, что это неправильно"

– Джинджолия

Решение по проведению несогласованных работ будет принято в пятницу, добавил он.

В перспективе ГЭС-2 сможет вырабатывать около 100-120 млн кВт⋅ч, что позволит улучшить ситуацию в электроэнергетики Абхазии.

"Сейчас российский гуманитарный переток суммарно составляет 327 млн кВт⋅ч, потенциал перепадной ГЭС-2 – третья часть от него"

– Джинджолия

Восстановление объекта займет несколько лет и обойдется минимум в 3 млрд рублей.