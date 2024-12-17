Вестник Кавказа

Абхазия увеличит отключения света после Нового года

Настольная лампа
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
После новогоднего периода в Абхазии снова изменится график отключений электричества. Свет будут выключать на более продолжительное время.

Жителей Абхазии предупредили, что вскоре отключения света снова удлинятся.

Длительность веерных отключений электроэнергии в Абхазии, скорее всего, возрастет по окончании праздников, связанных с Новым годом и Рождеством, предупредил и.о. министра энергетики и транспорта республики Джансух Нанба.

Он пояснил, что гуманитарные поставки энергии из России лимитированы, и чтобы этого электричества хватило до конца зимы, планируется составить "энергетический баланс", для этого "Черноморэнерго" проведет анализ данных по потреблению электроэнергии в республике и оценит метеорологические прогнозы - уровень воды в водохранилище зависит от осадков.

Сейчас свет в Абхазии отключают ежедневно на четыре часа, это стало возможно благодаря бесплатным поставкам электроэнергии из России.

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