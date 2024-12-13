Россия спасла Абхазию от энергетического кризиса

С сегодняшнего дня отключения света в Абхазии сократятся до четырех часов в сутки. Россия приступила к гуманитарным поставам электроэнергии в Абхазию.

Энергетический кризис в Абхазии миновал – с понедельника обеспечивать на безвозмездной основе республику электричеством будет Россия.

"С 23 декабря Россия начала гуманитарные поставки электричества в Абхазию"

– глава Минэнерго Абхазии Джансух Нанба

Всего Россия готова бесплатно направить в Абхазию 327 млн Квт/ч. По оценкам "Черноморэнерго", этого Абхазии хватит до конца зимы - на январь и февраль. Свет в Абхазии с этого дня будет подаваться ежедневно на 20 часов, каждые 12 часов будут проводиться отключения на два часа, вступает в силу новый график отключений света.

Ранее абхазская сторона из-за сложной ситуации в энергетике обратилась за помощью к Москве.