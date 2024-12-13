Россия бесплатно вернет в Абхазию свет

Менее суток понадобилось временному руководству Абхазии, чтобы убедить Москву в необходимости бесплатных поставок энергии в страну, пока в ее бюджете нет денег на свет. С понедельника электричество будет поставляться в Абхазию по 20 часов в сутки.

Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба объявил о согласии Российской Федерации с завтрашнего дня начать бесплатно обеспечивать страну электричеством для спасения абхазского народа от тяжелого энергетического кризиса.

Гунба обратился к Москве за энергетической помощью накануне, отметив, что в Абхазии по полдня нет электричества, что делает невозможным работу школ и больниц. В обращении временный руководитель республики косвенно обвинил Россию в создании подобной ситуации: после прекращения российских соцвыплат в бюджете Абхазии не осталось денег на оплату счетов за свет – и призвал Кремль доказать союзнические отношения.

"Считаю вполне уместным сказать, что доведение отношений с союзником до такого состояния недопустимо"

– Бадра Гунба

Как пишет Интерфакс, менее суток понадобилось на достижение договоренностей по бесплатному энергоснабжению Абхазии на то время, пока республике нечем платить за свет. С понедельника 23 декабря энергия будет в стране по 20 часов в сутки.

Бадра Гунба высказал слова благодарности властям и народу России за это решение.

"Руководство России в очередной раз протянуло нам руку помощи и начинает осуществлять гуманитарный переток электроэнергии в республику"

– Бадра Гунба