Обстановка в Абхазии сегодня: что со светом, связью, водой, интернетом?

Абхазия продолжает бороться с энергодефицитом: власти ищут способы компенсировать нехватку электричества за счет сокращения потребления. Как в Абхазии экономят электроэнергию и что происходит с инфраструктурой республики?

Энергетический кризис в Абхазии продолжается – днем электричество по-прежнему подается менее чем на три часа, власти изыскивают способы сократить потребление электроэнергии, по возможности, без ущерба для местных жителей и туристов.

Впрочем, избежать определенных неудобств становится все сложнее.

Что со связью в Абхазии?

Веерные отключения электричества, которые продолжаются уже более чем 1,5 месяца, выводят из строя оборудование для сотовой связи, поэтому в республике наблюдаются перебои с ней.

Техдиректор "Аквафон GSM" Даур Корсая пояснил, что всего в Абхазии действуют порядка трех сотен станций, лишь у двух третей из них есть генераторы, передает Sputnik. Однако они рассчитаны на одно или максимум два отключения в неделю, но никак не на регулярное отсутствие электричества. В итоге специалисты в состоянии обслуживать лишь 50-60 станций – так, чтобы мобильная связь не пропала вовсе.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Корсая рассказал также о большом расходе топлива – ежедневно уходит по две-три тонны. Еще одно негативное обстоятельство заключается в том, что постоянные включения и отключения электричества ведут к авариям.

Специалист предупредил, что если свет начнет пропадать и ночью, то не факт, что компания сможет продолжать обеспечивать республику связью.

Что с интернетом в Абхазии?

В качестве возможной меры экономии электричества штаб по энергобезопасности Абхазии предлагал обязать провайдеров выключать интернет на ночь, начиная с полуночи и до семи утра: таким образом авторы идеи планировали пресечь майнинг криптовалюты, на который уходит очень много электроэнергии.

Глава Госкомсвязи Роланд Берулава предупредил, что такой шаг нежелателен: он негативно отразится на деятельности банков. Кроме того, могут пострадать операторы сотовой связи: у них действует межроуминговое соглашение с российскими партнерами, и при отключении интернета им грозят убытки.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Наружное освещение

Обсуждается и возможность экономить за счет наружного освещения. В том числе может быть уменьшено количество времени, в течение которого горят фонари ночью на республиканской трассе. Власти уверены, что это никак не повлияет на безопасность. И.о. главы МВД Роберт Киут пояснил, что поздно ночью, то есть после часа, на трассе почти нет легковых машин, там ездят только грузовики.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сократится и наружное освещение на улицах городов – эту тему затронул и.о. премьера Валерий Бганба. По его словам, можно было бы меньше подсвечивать щиты с рекламой и вывески.

Сообщалось, что штаб оформит эту меру отдельным документов.

Что с водой в Абхазии?

Регулярные отключения электричества негативно сказываются также на водоснабжении. Так происходит, например, в Сухуме. Как сообщил главный инженер "Водоканала" абхазской столицы Мераб Анкваб, в некоторые районы вода не успевает попадать, так как электричество включают днем на слишком короткое время.

"Для того, чтобы вода дошла от насосной станции в селе Багмаран до улицы Батумской, нужно полтора часа, а для того, чтобы резервуар заполнился, нужен еще час. Пока вода доходит до населения, электричество снова выключают"

– Анкваб

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Специалист пояснил, что сложности с водой испытывают и жители других улиц и районов.

Школы в Абхазии

Энергодефицит в Абхазии наложился на похолодание, в связи с чем власти решили, во избежание вспышек простудных заболеваний и по рекомендации Минздрава, пораньше распустить школьников на зимние каникулы. Как сообщила замминистра просвещения Ада Кварчелия, в этот раз они начнутся на 5 дней раньше, а именно 20 декабря.

По ее словам, детские сады, располагающие генераторами, могут и дальше принимать детей.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Откуда электричество в Абхазии?

Электроэнергия поступает в Абхазию от ИнгурГЭС, расположенной частично на территории Грузии, а также, в качестве временного источника, по перетоку из России – как и всегда в осенне-зимний период энергодефицита, связанный с низким уровнем воды в Джварском водохранилище. Отличие нынешнего сезона заключается в том, что теперь энергия из России поступает по коммерческому тарифу.

Во вторник Минэнерготранс Абхазии сообщил, что коммерческий переток энергии из России в Абхазию поступает и оплачивается в установленные сроки. Подробностей относительно временных промежутков и сумм в ведомстве не раскрыли.

© Фото: Елизавета Перелыгина/ "Вестник Кавказа"

Однако член правления "Интер РАО" Александра Панина рассказала, что российская сторона подает свет в Абхазию по предоплате до 31 декабря. Речь о возможном продлении контракта на будущий год пока не заходила.

С другой стороны, Сухум намерен попробовать добиться наращивания поставок с ИнгурГЭС. Соответствующее поручение компании "Черноморэнерго" дал и.о. премьера Валерий Бганба. По его словам, увеличить объем подаваемой энергии сейчас можно было бы за счет перетока летом.

Стоит отметить, что ситуация на Ингурской ГЭС улучшается уже сейчас. По словам главы "Черноморэнерго" Тимура Джинджолия, уровень воды в Джварском водохранилище вырос до 411 м и продолжает увеличиваться.

Он уточнил, что энергия с ГЭС поступает в Абхазии 24 часа, но днем она расходится по территории всей республики, ночью же направляется только в восточные районы, так как западная часть Абхазии получает свет из России.

Глава "Черноморэнерго" пояснил, что вариант с увеличением выработки ИнгурГЭС пока не рассматривается, так как при дальнейшем похолодании потребление может еще больше увеличиться.

График отключения света в Абхазии

Актуальный график отключения электричества в Абхазии на сегодня, 19 декабря, такой:

ночью электроэнергия подается без каких-либо ограничений с девяти вечера до семи утра;

днем свет включается два раза, на 1 час 24 минуты каждый, то есть всего чуть менее трех часов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Борьба с майнингом в Абхазии 2024

Власти Абхазии также продолжают вести беспощадную борьбу с майнерами криптовалюты, которые потребляют огромное количество электричества.

Как рассказал и.о. министра энергетики и транспорта Джансух Нанба, за две недели с 4 по 18 декабря удалось изъять 450 аппаратов для майнинга, за год – 2026. Это беспрецедентное количество. По словам главы Госстандарта Нарсоу Сангулия, изъятую аппаратуру даже негде хранить – предназначенный для этой цели склад переполнен, и антимайнинговые рейды продолжаются.

Чрезвычайный съезд абхазского народа

В сложившейся непростой ситуации, причем не только энергетической, но и социальной, а также политической, Совет старейшин Абхазии принял решение организовать чрезвычайный съезд абхазского народа, на котором будут рассматриваться возможные пути выхода из кризиса.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дата события пока обсуждается.

Восстановление каскада перепадных ГЭС на ИнгурГЭС

Впрочем, один из вариантов власти Абхазии уже рассматривают – это восстановление каскада трех перепадных ГЭС, которые действовали до 1992 года в составе Ингурского гидроэнергетического комплекса, наряду с самой мощной головной ГЭС – она и снабжает сейчас Абхазию светом.

По словам Джансуха Нанба, эти три станции дали бы Абхазии 350 млн кВт•ч в год, что составляет половину нынешнего энергодефицита.

"Безусловно, это самые крупные малые ГЭС. Было два коммерческих предложения, одно поступило в июне этого года, одно – в последней редакции в ноябре этого года"

– Нанба

И.о. министра добавил, что данные документы находятся в работе. На сегодняшний день Минэнерго ожидает итогового технического заключения от "Черноморэнерго".

Отдых в Абхазии – обстановка на сегодня

Как сообщили в АТОР 10 дней назад, отключения света не влияют на работу крупных отелей в Абхазии: они обеспечивают все необходимое гостям с помощью генераторов. В целом, уточнили в Ассоциации, туристы не прерывают отдых в Абхазии из-за энергетического кризиса, но и не спешат делать новые бронирования, выжидая, как будет развиваться ситуация.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Купить тур в Абхазию в России на данный момент можно, хотя Минэкономразвития еще 15 ноября рекомендовало приостановить их продажу. Тем не менее, эта рекомендации не имеет статуса запрета. Тем не менее, туроператор должен предупредить туриста о возможной опасности и о рекомендациях МЭР.

Для самостоятельных туристов ограничений и вовсе нет – они могут отправиться в Абхазию на свой страх и риск.