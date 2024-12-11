Что происходит в Абхазии: отключения света, пневмонии, майнинг и туризм сегодня

Отключения электричества в Абхазии продолжаются и ситуация может усугубиться в ближайшие сутки. Что происходит в Абхазии сегодня? Как сказывается ситуация в энергетике на жизни местного населения, и стоит ли сейчас ехать в Абхазию туристам?

Энергетический кризис в Абхазии в конце 2024 года может усугубиться еще: ночной переток электричества из России оплачен до 17 декабря включительно, то есть ближайшая ночь может стать последней, когда Абхазия будет спать в спокойствии и тепле.

Абхазия – отключения света

Ежедневные отключения света по всей Абхазии ввели с начала ноября, однако с тех график отключений менялся несколько раз – каждый раз время подачи электричества сокращалось. На сегодня жители Абхазии в дневное время обеспечиваются электричеством на период менее трех часов, все остальное время и жители, и предприятия, и больницы, сидят без света, либо используют дизельные генераторы, которые обходятся крайне дорого.

В ночные часы с 21.00 до 07.00 электроэнергия поступает стабильно благодаря перетоку из РФ. Но ситуация может круто поменяться: сегодня, 17 декабря, последний день оплаченного перетока.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Если Абхазия перейдет на самообеспечение электричеством, то отключения света увеличатся до 18 часов в сутки.

Почему в Абхазии нет электричества?

На всю Абхазию существует лишь одна ГЭС, однако она не способна обеспечивать республику светом на 100%. Мощность ИнгурГЭС напрямую зависит от уровня воды в Джварском водохранилище, а он сейчас критически низкий. Можно рассчитывать максимум на 6 часов подачи электричества в сутки.

Россия, многие годы обеспечивавшая Абхазию электричеством в холодное время года, в 2024 году готова только на коммерческий переток.

Кроме того, в Абхазии существуют многолетние нерешенные проблемы: ветхость сетей, низкие сборы платы с абонентов, нелегальные майнинг-фермы.

Майнинг в Абхазии

Сегодня в Абхазии большое внимание уделяется борьбе с майнинг-фермами по добыче криптовалют. По словам властей, сейчас майнеры потребляют около половины недостающей республике энергии. Майнинг станет уголовно наказуемым.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Крипто-фермы выявляются и закрываются правоохранителями, но и население, уставшее от ситуации, проявляет инициативу.

В Абхазии началась охота не ведьм: жители сел сами выявляют майнинг-фермы и уничтожают оборудование, в надежде, что в отсутствии майнинга ситуация с электроснабжением в республике станет лучше, а их дома – теплее.

Кризис продовольствия и здравоохранения

В последнее время в Абхазии участились случаи заболеваемости бронхитами и пневмонией из-за отсутствия света и тепла у населения. В Минздраве опасаются, что скоро пациентов станет еще больше. Однако больницы работают на генераторах и их возможности ограничены.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ежедневные многочасовые отключения ударили про производствам. Выпуск хлеба в Абхазии снизился: филиал "Абхазхлеба" в Галском районе на 50% сократил выпуск продукции. При этом себестоимость хлеба сильно растет при использовании дизельных генераторов.

В Абхазии могут закрыть школы и детские сады из-за энергокризиса и массовой заболеваемости детей вирусами. Рекомендацию о дистанционном формате образовательных учреждений уже выпустили власти республики.

По прогнозам синоптиков, зима в Абхазии будет холодной – а для жителей республики холодной и долгой она, по всей видимости, будет во всех смыслах.

Туризм в Абхазии сегодня

Стоит ли ехать туристам в Абхазию? Еще в ноябре Минэкономразвития РФ выпустило рекомендацию о приостановке продажи туров в Абхазию. Рекомендация была связана с политическим, а не энергетическим кризисом, однако россияне приостановили бронирования в ожидании улучшения ситуации.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поездки в Абхазию сегодня не запрещены, а туристические объекты и достопримечательности, в основном, продолжают работу. Например, туристов ждут в Новоафонской пещере – в новогодние каникулы она будет работать ежедневно, а сейчас четыре раза в неделю. Новогодний фестиваль "Мандарин" должен открыться в начале января. Открыт и Сухумский ботанический сад.

В сложной ситуации оказались отели Абхазии, на Новый год они стоят перед выбором: либо закрыться на праздники, либо работать в убыток, обеспечивая немногочисленных туристов дорогим электричеством от дизельгенераторов.