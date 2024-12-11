Вестник Кавказа

Абхазия направила России заявку на социальные поставки электричества

Настольная лампа
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Сухум обратился к Москве с запросом о социальном перетоке электроэнергии на 2025 год, рассказали абхазские власти. Ответа российская сторона пока не дала. Сейчас Абхазия закупает свет у России по коммерческим ценам.

Абхазская сторона подала России заявку на предоставление социального перетока в следующем году, рассказал и.о. главы Минэнерго Джансух Нанба.

По его словам, речь идет об объеме в 327 млн кВт•ч, передает Sputnik.

И.о. министра добавил, что Сухум произвел все необходимые технические процедуры, заявки были переданы в Минэнерго РФ в начале октября.

Нанба добавил, что Москва пока не дала официального подтверждения своего согласия на поставки.

Напомним, летом Абхазия получает электричество от ИнгурГЭС, которая частично расположена на территории Грузии. Осенью и зимой, когда уровень воды в Джварском водохранилище падает, электроэнергия поступает в Абхазию из России. Ранее Сухум оплачивал ее по социальным ценам, ниже рыночных. В сентября 2024 года стало известно, что в этом сезоне поставки будут вестись по коммерческим расценкам.

На фоне энергодефицита власти ввели веерные отключения, которые реализуются по следующему графику: с девяти вечера до семи утра свет поступает без ограничений, а днем его подают в два приема, почти по 1,5 часа каждый.

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