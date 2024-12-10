Вестник Кавказа

Абхазии грозят перебои с хлебом из-за энергокризиса

Абхазии грозят перебои с хлебом из-за энергокризиса
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Постоянные отключения электроэнергии и стоимость дизельного топлива сказываются на производстве хлеба в Абхазии. Его производство сокращается, а себестоимость растет.

Ситуация в энергетической отрасли в Абхазии влияет на работу "Абхазхлеба" - филиал компании в Галском районе в настоящее время вполовину сократил производство хлеба, передает Sputnik.

"Компании "Абхазхлеб" пришлось сократить производство на 50%. У них сломался дизельный генератор. Отправим бригаду, посмотрим, чем сможем помочь"

– глава администрации Константин Пилия

Также в районе хлеб выпускают несколько частных пекарень, в условиях энергодефицита они работают на дизельных генераторах.

В таких условиях в республике растет себестоимость хлеба.

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