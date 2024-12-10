Власти Абхазии озвучили сумму на восстановление электросетей

Нынешняя критическая ситуация с энергоснабжением Абхазии имеет решение, но пока все упирается в ветхость имеющихся электросетей – чтобы привести их в порядок, нужно шесть миллиардов рублей.

Абхазия в состоянии решить нынешний кризис с энергоснабжением, для чего требуется капитальный ремонт ветхих электросетей, сообщил сегодня на встрече с членами общественной палаты республики и.о. министра энергетики и транспорта Джансух Нанба.

"Абхазии нужно около 6 млрд рублей на восстановление распределяющей энергетической инфраструктуры. Просто, чтобы привести электросети в рабочее состояние. Сейчас электросетевое хозяйство республики находится в аварийном состоянии, технические потери достигают 30%"

- Джансух Нанба

Это – первоочередные траты, которые касаются только электросетей. Еще одна статья расходов – это объекты генерации, которые тоже требуют солидных финансовых вливаний, поскольку подвержены целому ряду природных катаклизмов, добавил энергетик, передает РИА Новости.