Вестник Кавказа

Лучшие фото 2024 года: Ураза-байрам, Пасха, Пурим, фестивали и Новый год

"Вестник Кавказа"
Уходящий 2024 год был богат на праздники, фестивали и просто красивые моменты. Новый год в Москве, выборы в Азербайджане, парк Айвазовского в Крыму, порт Владивостока, Джума-мечеть в Махачкале, монастырь в Грузии, фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" – "Вестник Кавказа" показывает самые яркие фото 2024.

2024 год почти завершился – остались позади природные катаклизмы, праздники, фестивали и прочие события.

В 2024 году люди радовались первому снегу, нежной весне, жаркому лету и золотой осени, отмечали День Победы, Пасху, Пурим и Ураза-байрам, а также китайский Новый год, скорбели по жертвам теракта в "Крокус сити холл", голосовали на выборах президента и парламента Азербайджана, посещали фестивали на ВДНХ и участвовали в велопараде.

Азербайджан, Грузия, Турция, Иран, ОАЭ, Москва, Дагестан, Карелия, Владивосток, Карабах – представляем самые красивые фото 2024 года из России, с Кавказа и Ближнего Востока по версии "Вестника Кавказа".

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
Свадебный фестиваль на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Свадебный фестиваль на ВДНХ
Восстановление мечети в Агдаме
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Восстановление мечети в Агдаме
Восстановленный интерьер мечети в Агдаме
© Фото: Софико Георгадзе/ “Вестник Кавказа“. Восстановленный интерьер мечети в Агдаме
Казбек
© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“. Казбек
9 мая у Мемориала Рубеж обороны в Протвино
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. 9 мая у Мемориала Рубеж обороны в Протвино
Верующие на богослужении в день праздника Ураза-байрам у Мемориальной мечети на Поклонной горе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Верующие на богослужении в день праздника Ураза-байрам у Мемориальной мечети на Поклонной горе
Выборы президента Азербайджана в Баку
© Фото: Дарья Мелехова / “Вестник Кавказа“. Выборы президента Азербайджана в Баку
Рассвет в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Рассвет в Баку
Праздничное оформление к Дню Победы на Манежной площади
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Праздничное оформление к Дню Победы на Манежной площади
Весна в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Весна в Москве
Новогодние украшения Парка Горького
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Новогодние украшения Парка Горького
Цветение сакуры в Бирюлевском дендропарке в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Цветение сакуры в Бирюлевском дендропарке в Москве
Мечеть Султана Кабуса в Маскате
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“. Мечеть Султана Кабуса в Маскате
Площадка форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ на Болотной площади
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Площадка форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ на Болотной площади
Набережная Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Набережная Баку
Даргавский некрополь в Северной Осетии
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“. Даргавский некрополь в Северной Осетии
Молодожены в парке Зарядье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Молодожены в парке Зарядье
Фестиваль “Достоевский“ в Зарайске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Фестиваль “Достоевский“ в Зарайске
Новогодние украшения в парке Зарядье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Новогодние украшения в парке Зарядье
Новогоднее украшение ГУМа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Новогоднее украшение ГУМа
Горный парк Рускеала в Карелии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Горный парк Рускеала в Карелии
Международная выставка-форум “Россия“. Шествие “Искусство цирка“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Международная выставка-форум “Россия“. Шествие “Искусство цирка“
Туман в Дубае
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“. Туман в Дубае
Отдыхающие в парке Музеон
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Отдыхающие в парке Музеон
Отдыхающий в парке Ходынское поле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Отдыхающий в парке Ходынское поле
Монастырь Джвари в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“. Монастырь Джвари в Грузии
Прием в честь Дня независимости Азербайджан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Прием в честь Дня независимости Азербайджан
Вид с Парящего моста в Зарядье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Вид с Парящего моста в Зарядье
Порт Владивостока
© Фото: Софико Георгадзе/ “Вестник Кавказа“. Порт Владивостока
Парад физкультурников на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Парад физкультурников на ВДНХ
Гроза в Москве
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“. Гроза в Москве
Отдыхающие на набережной в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Отдыхающие на набережной в Баку
Московский велопарад
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Московский велопарад
Майский снегопад в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Майский снегопад в Москве
Вид на МГУ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Вид на МГУ
Радуга над Москвой-рекой
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Радуга над Москвой-рекой
Здание концертного зала “Крокус Сити Холл“ после теракта
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа. Здание концертного зала “Крокус Сити Холл“ после теракта
Выставка к годовщине парада 1941 года на Красной площади
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Выставка к годовщине парада 1941 года на Красной площади
Площадка форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в парке Музеон
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Площадка форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в парке Музеон
Люди после снегопада в Москва-Сити
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Люди после снегопада в Москва-Сити
Азербайджан. Кавказские горы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Азербайджан. Кавказские горы
Празднование китайского Нового года на Тверской площади в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Празднование китайского Нового года на Тверской площади в Москве
Участница фестиваля воздушной гимнастики “Ты — сердце воздуха“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Участница фестиваля воздушной гимнастики “Ты — сердце воздуха“
Горная система Эльборз. Иран
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Горная система Эльборз. Иран
Коворкинг в Москва-Сити
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Коворкинг в Москва-Сити
Очередь на избирательном участке в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Очередь на избирательном участке в Баку
Рыбаки в Большом Строгинском затоне в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Рыбаки в Большом Строгинском затоне в Москве
Джума-мечеть Махачкалы
© Фото: Мурад Устаров/“Вестник Кавказа“. Джума-мечеть Махачкалы
Фестиваль “Масленица. Московские сезоны“ в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Фестиваль “Масленица. Московские сезоны“ в Москве
Юная гостья вечера к Пуриму 2024, устроенного Российским еврейским конгрессом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Юная гостья вечера к Пуриму 2024, устроенного Российским еврейским конгрессом
Карабах
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Карабах
Снегопад в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Снегопад в Москве
Школьники во время каникул на смотровой площадке на Воробьевых горах
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Школьники во время каникул на смотровой площадке на Воробьевых горах
Здание МИД на закате
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Здание МИД на закате
Освящение пасхальных куличей в Высоко-Петровском монастыре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Освящение пасхальных куличей в Высоко-Петровском монастыре
Осень в парке Покровское-Стрешнево
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Осень в парке Покровское-Стрешнево
Метель в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Метель в Москве
Посетители на выставке Петрова-Водкина в Санкт-Петербурге
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Посетители на выставке Петрова-Водкина в Санкт-Петербурге
Средиземноморское побережье Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Средиземноморское побережье Турции
Закрытие мотосезона в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Закрытие мотосезона в Москве
Концерт в Сколково в рамках форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Концерт в Сколково в рамках форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“
День города в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. День города в Москве
Парк Айвазовского в Крыму
© Фото: Екатерина Винник/ “Вестник Кавказа“. Парк Айвазовского в Крыму
Кафе на Арбате
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Кафе на Арбате
Осветительно-декоративные конструкции в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Осветительно-декоративные конструкции в Москве
Эльбрус
© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“. Эльбрус
Дед Мороз во время снегопада на Красной площади в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Дед Мороз во время снегопада на Красной площади в Москве
670 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Самолет МЧС России везет из Актау пострадавших в авиакатастрофе россиян

Самолет МЧС России везет из Актау пострадавших в авиакатастрофе россиян

Зураб Анджапаридзе — тенор Большого театра из Кутаиси

Зураб Анджапаридзе — тенор Большого театра из Кутаиси

Азербайджан делает ставку на туристов из России

Азербайджан делает ставку на туристов из России

Названы самые популярные направления отдыха в январе 2025 года

Названы самые популярные направления отдыха в январе 2025 года

Главная новогодняя елка России зажглась в Кремле

Главная новогодняя елка России зажглась в Кремле

Рейс в Ташкент из Москвы сел в Термезе из-за погодных условий

Рейс в Ташкент из Москвы сел в Термезе из-за погодных условий

Глава Словакии прилетел в Москву договариваться по газу

Глава Словакии прилетел в Москву договариваться по газу

Салюты и фейерверки: зачем запускают, как появились?

Салюты и фейерверки: зачем запускают, как появились?

Рейс из Москвы в Шарм-эль-Шейх задержан более чем на сутки

Рейс из Москвы в Шарм-эль-Шейх задержан более чем на сутки

Москвичи встретят Новый год с &quot;мягкой&quot; погодой

Москвичи встретят Новый год с "мягкой" погодой

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы