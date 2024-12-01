Лучшие фото 2024 года: Ураза-байрам, Пасха, Пурим, фестивали и Новый год

Уходящий 2024 год был богат на праздники, фестивали и просто красивые моменты. Новый год в Москве, выборы в Азербайджане, парк Айвазовского в Крыму, порт Владивостока, Джума-мечеть в Махачкале, монастырь в Грузии, фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" – "Вестник Кавказа" показывает самые яркие фото 2024.

2024 год почти завершился – остались позади природные катаклизмы, праздники, фестивали и прочие события.

В 2024 году люди радовались первому снегу, нежной весне, жаркому лету и золотой осени, отмечали День Победы, Пасху, Пурим и Ураза-байрам, а также китайский Новый год, скорбели по жертвам теракта в "Крокус сити холл", голосовали на выборах президента и парламента Азербайджана, посещали фестивали на ВДНХ и участвовали в велопараде.

Азербайджан, Грузия, Турция, Иран, ОАЭ, Москва, Дагестан, Карелия, Владивосток, Карабах – представляем самые красивые фото 2024 года из России, с Кавказа и Ближнего Востока по версии "Вестника Кавказа".