Музей 7 ноября, парк Мтацминда и монумент Дидгори: лучшие фото ноября 2024

Последний месяц осени 2024 завершился, впереди зима и Новый год 2025. День народного единства, снег в Москве, День Победы Азербайджана, Мтацминдский парк и выставка Петрова-Водкина в Санкт-Петербурге – "Вестник Кавказа" вспоминает на фото, как прошел ноябрь в 2024 году.

Закончилась осень, позади остались первые снегопады и праздники, скоро в мир придет Новый год 2025. А пока предлагаем вспомнить, как прошел ноябрь 2024.

Россия отпраздновала День народного единства, Азербайджан отметил День Победы, в Москве на Красной площади состоялась выставка под открытым небом "7 ноября 1941 года", а в Санкт-Петербурге – выставка Петрова-Водкина.

Показываем самые интересные фото ноября в 2024 году по версии "Вестника Кавказа".