Вестник Кавказа

Музей 7 ноября, парк Мтацминда и монумент Дидгори: лучшие фото ноября 2024

"Вестник Кавказа"
Последний месяц осени 2024 завершился, впереди зима и Новый год 2025. День народного единства, снег в Москве, День Победы Азербайджана, Мтацминдский парк и выставка Петрова-Водкина в Санкт-Петербурге – "Вестник Кавказа" вспоминает на фото, как прошел ноябрь в 2024 году.

Закончилась осень, позади остались первые снегопады и праздники, скоро в мир придет Новый год 2025. А пока предлагаем вспомнить, как прошел ноябрь 2024.

Россия отпраздновала День народного единства, Азербайджан отметил День Победы, в Москве на Красной площади состоялась выставка под открытым небом "7 ноября 1941 года", а в Санкт-Петербурге – выставка Петрова-Водкина.

Показываем самые интересные фото ноября в 2024 году по версии "Вестника Кавказа".

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Вид на МГУ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Вид на МГУ
Школьники во время каникул на смотровой площадке на Воробьевых горах
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Школьники во время каникул на смотровой площадке на Воробьевых горах
Выставка к годовщине парада 1941 года на Красной площади
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Выставка к годовщине парада 1941 года на Красной площади
Снегопад в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Снегопад в Москве
Вид на Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“. Вид на Тбилиси
Посетители на выставке Петрова-Водкина в Санкт-Петербурге
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Посетители на выставке Петрова-Водкина в Санкт-Петербурге
Новогоднее убранство ГУМа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Новогоднее убранство ГУМа
Здание МИД на закате
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Здание МИД на закате
Посвященный саммиту COP29 в Баку форум в МГИМО
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Форум, посвященный саммиту COP29 в Баку, в МГИМО
Вид на Москва-Сити
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Вид на Москва-Сити
Набережная реки Мойка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Набережная реки Мойка
Парк Мтацминда
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“. Парк Мтацминда в Тбилиси
Фестиваль “Хлебный колос — золото России“ ко Дню народного единства на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Фестиваль “Хлебный колос — золото России“ ко Дню народного единства на ВДНХ
Выставка к годовщине парада 1941 года на Красной площади
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Выставка к годовщине парада 1941 года на Красной площади
Торжественное мероприятие в посольстве Азербайджана в Москве по случаю Дня Победы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Торжественное мероприятие в посольстве Азербайджана в Москве по случаю Дня Победы
Парк Усадьба Михалково
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“. Парк Усадьба Михалково
Мемориал Дидгори
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“. Мемориал Дидгори в Грузии
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COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


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