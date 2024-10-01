Фестиваль вина в Грузии и бархатный сезон в Турции: лучшие фото октября 2024

Октябрь - отличный месяц и для прогулок по осеннему солнцу, и для того, чтобы провести время в теплой компании. Показываем, как прошел октябрь 2024, на фото "Вестника Кавказа".

Октябрь бывает разный - то дождь, то снег, то светлое солнце.

В Турции в октябре в разгаре бархатный сезон, в Грузии - фестиваль вина, в Москве - золотая осень.

Еврейский мир в октябре отметил Суккот 2024, а Азербайджан - открыл в Москве Бюро по туризму.

Представляем самые атмосферные фото октября 2024 по версии "Вестника Кавказа".