Вестник Кавказа

Фестиваль вина в Грузии и бархатный сезон в Турции: лучшие фото октября 2024

"Вестник Кавказа"
Октябрь - отличный месяц и для прогулок по осеннему солнцу, и для того, чтобы провести время в теплой компании. Показываем, как прошел октябрь 2024, на фото "Вестника Кавказа".

Октябрь бывает разный - то дождь, то снег, то светлое солнце.

В Турции в октябре в разгаре бархатный сезон, в Грузии - фестиваль вина, в Москве - золотая осень.

Еврейский мир в октябре отметил Суккот 2024, а Азербайджан - открыл в Москве Бюро по туризму.

Представляем самые атмосферные фото октября 2024 по версии "Вестника Кавказа".

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Монастырь Джвари в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“. Монастырь Джвари в Грузии
Осень на Воробьевых горах
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Осень на Воробьевых горах
Первый снег в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Первый снег в Москве
Средиземноморское побережье Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Средиземноморское побережье Турции
Рахман Мустафаев
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Рахман Мустафаев на открытии представительства Бюро по туризму Азербайджана в России
Осень в парке Яуза
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Осень в парке Яуза
Фестиваль Шалаш Шалом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Открытие первого благотворительного фестиваля, посвященного еврейскому празднику шалашей Суккот, «Шалаш, Шалом!»
Средиземноморское побережье Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Средиземноморское побережье Турции
Выставка “Теплые объятия столицы“ у Курского вокзала в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Выставка “Теплые объятия столицы“ у Курского вокзала в Москве
Осень в парке Покровское-Стрешнево
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Осень в парке Покровское-Стрешнево
Посетители кафе в Демре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Посетители кафе в Демре
Первый снег в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Первый снег в Москве
Храм Светицховели в Мцхета в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“. Храм Светицховели в Мцхета в Грузии
Пенная вечеринка в турецком отеле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Пенная вечеринка в турецком отеле
Осень в Ботаническом саду в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Осень в Ботаническом саду в Москве
Фестиваль вина в Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“. Фестиваль вина в Тбилиси
Открытие XXII Международного фестиваля спортивного кино
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Открытие XXII Международного фестиваля спортивного кино
Грузия
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“. Грузия
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