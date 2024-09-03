Вестник Кавказа

День города в Москве, выборы в Азербайджане и полнолуние: лучшие фото сентября 2024

"Вестник Кавказа"
Праздники и выборы, туристы и байкеры, полная луна и закат на море, Каспийское море в Баку и Даргавский некрополь в Северной Осетии, День города в Москве и Парад трамваев на ВДНХ – показываем на фото самые яркие моменты сентября 2024.

Сентябрь 2024 завершился – он был красив и богат на события.

Москва отметила День города, провела парад трамваев, почтила память жертв Бесланской трагедии и закрыла мотосезон. В Азербайджане прошли досрочные парламентские выборы.

И, конечно, величественная и прекрасная природа везде вдохновляла людей на прекрасные поступки – почерпнуть вдохновение можно было и у величавого Казбека, и на берегу теплого моря в Бодруме в Турции, и в древних горах Северной Осетии.

Представляем самые интересные фото сентября 2024 года по версии "Вестника Кавказа".

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Казбек
© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“. Казбек
Очередь на избирательном участке в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Очередь на избирательном участке в Баку
Вид на Бодрум
© Фото: Мария Уткина/ “Вестник Кавказа“. Вид на Бодрум
Набережная Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Набережная Баку
Эльбрус
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“. Эльбрус
Закрытие мотосезона в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Закрытие мотосезона в Москве
Даргавский некрополь в Северной Осетии
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“. Даргавский некрополь в Северной Осетии
День национальной музыки Азербайджана в библиотеке иностранной литературы им. М. И. Рудомино
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. День национальной музыки Азербайджана в библиотеке иностранной литературы им. М. И. Рудомино
День города в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. День города в Москве
Сентябрьская жара в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Сентябрьская жара в Москве
Полнолуние в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Полнолуние в Москве
Приэльбрусье
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“. Приэльбрусье
Парад трамваев на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Парад трамваев на ВДНХ
Выборы в Азербайджане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Выборы в Азербайджане
Железноводск
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“. Железноводск
Площадка форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ на Манежной площади
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Площадка форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ на Манежной площади
Набережная Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Набережная Баку
Концерт в Сколково в рамках форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Концерт в Сколково в рамках форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“
Панихида по жертвам теракта в Беслане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Панихида по жертвам теракта в Беслане
Пляж Гумбет
© Фото: Мария Уткина/ “Вестник Кавказа“. Пляж Гумбет
День города в павильоне Азербайджан на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. День города в павильоне Азербайджан на ВДНХ
Комплекс Новый Херсонес
© Фото: Екатерина Винник/ “Вестник Кавказа“. Комплекс Новый Херсонес
День города в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. День города в Москве
Закат в Демре. Турция
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Закат в Демре. Турция
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