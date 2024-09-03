День города в Москве, выборы в Азербайджане и полнолуние: лучшие фото сентября 2024

Праздники и выборы, туристы и байкеры, полная луна и закат на море, Каспийское море в Баку и Даргавский некрополь в Северной Осетии, День города в Москве и Парад трамваев на ВДНХ – показываем на фото самые яркие моменты сентября 2024.

Сентябрь 2024 завершился – он был красив и богат на события.

Москва отметила День города, провела парад трамваев, почтила память жертв Бесланской трагедии и закрыла мотосезон. В Азербайджане прошли досрочные парламентские выборы.

И, конечно, величественная и прекрасная природа везде вдохновляла людей на прекрасные поступки – почерпнуть вдохновение можно было и у величавого Казбека, и на берегу теплого моря в Бодруме в Турции, и в древних горах Северной Осетии.

Представляем самые интересные фото сентября 2024 года по версии "Вестника Кавказа".