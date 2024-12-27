Более 200 новых автобусов вышли на маршруты в Ставропольском крае

За минувший год на Ставрополье на маршруты вышли свыше 200 новых автобусов. Транспорт поступил как в Ставрополь, так и в сельские районы.

Автобусный парк Ставрополья пополнили более 200 автобусов различных классов в минувшем году, сообщили в краевом министерстве дорожного хозяйства.

Сообщается, что в Ставрополе запустили четыре маршрута благодаря новым автобусам. Еще более 100 единиц общественного транспорта направили в сельскую местность.

Отмечается, что в бюджете региона на 2025 год заложено более 160 млн рублей на эксплуатацию общественного транспорта.