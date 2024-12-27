Вестник Кавказа

Более 200 новых автобусов вышли на маршруты в Ставропольском крае

Более 200 новых автобусов вышли на маршруты в Ставропольском крае
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
За минувший год на Ставрополье на маршруты вышли свыше 200 новых автобусов. Транспорт поступил как в Ставрополь, так и в сельские районы.

Автобусный парк Ставрополья пополнили более 200 автобусов различных классов в минувшем году, сообщили в краевом министерстве дорожного хозяйства. 

Сообщается, что в Ставрополе запустили четыре маршрута благодаря новым автобусам. Еще более 100 единиц общественного транспорта направили в сельскую местность. 

Отмечается, что в бюджете региона на 2025 год заложено более 160 млн рублей на эксплуатацию общественного транспорта.

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