В четырех округах Ставрополья реконструируют водопровод

В четырех округах Ставропольского края до конца года должны появиться модернизированные водопроводные сооружения.

Власти Ставропольского края планируют модернизировать очистные сооружения в четырех округах региона.

Работы в поселке Затеречный Нефтекумского округа должны быть завершены к началу мая нового года. Также до конца года обновленные очистные сооружения должны быть запущены в Ипатово и Дивном.

"После проведения мероприятий мощность данных ОСВ будет увеличена, что позволит улучшить водоснабжение Нефтекумского, Ипатовского, Апанасенковского, Туркменского муниципальных округов. Для повышения качества водоснабжения на территории Предгорного муниципального округа"

– минЖКХ Ставрополья

Отмечается, что в настоящий момент проводятся работы по сооружению водопровода в Предгорье. Объект должны открыть до конца года, передает "Блокнот Ставрополь".