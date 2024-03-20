Вестник Кавказа

В четырех округах Ставрополья реконструируют водопровод

В четырех округах Ставрополья реконструируют водопровод
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В четырех округах Ставропольского края до конца года должны появиться модернизированные водопроводные сооружения.

Власти Ставропольского края планируют модернизировать очистные сооружения в четырех округах региона. 

Работы в поселке Затеречный Нефтекумского округа должны быть завершены к началу мая нового года. Также до конца года обновленные очистные сооружения должны быть запущены в Ипатово и Дивном. 

"После проведения мероприятий мощность данных ОСВ будет увеличена, что позволит улучшить водоснабжение Нефтекумского, Ипатовского, Апанасенковского, Туркменского муниципальных округов. Для повышения качества водоснабжения на территории Предгорного муниципального округа"

– минЖКХ Ставрополья 

Отмечается, что в настоящий момент проводятся работы по сооружению водопровода в Предгорье. Объект должны открыть до конца года, передает "Блокнот Ставрополь".

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