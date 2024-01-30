Водовод в ставропольский Арзгир приведут в порядок

"Ставрополькрайводоканал" в нынешнем году проведет реконструкцию 60-летнего водовода, по которому влага из артезианских скважин поступает в одну из самых засушливых частей Ставрополья - Арзгирский округ.

Ставропольские коммунальные службы в нынешнем 2024 году приведут в порядок магистральный водовод, который вот уже 60 лет доставляет воду в один из самых засушливых регионов в северо-восточной части Ставропольского края, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Реконструкцию трубопровода "Ставрополькрайводоканал" проведет в текущем году. С собственниками земли уже согласована трасса прохождения магистрали, закуплены новые трубы, заключен договор на разработку проекта рекультивации земель сельхозназначения"

- правительство Ставропольского края

В планах коммунальщиков - полная замена трех километров старого асбестоцементного водовода на новые полиэтиленовые трубы – именно на них особенно часто происходят аварии, острее всего эта проблема проявляется летом.

36-километровая магистраль очень важна не только для жителей, но и более двух десятков промышленных потребителей, в числе которых и крупное многоотраслевое сельхозпредприятие - колхоз-племзавод имени Ленина.