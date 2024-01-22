Темрюкскому району Кубани вернули воду

Специалисты "Кубаньводкомплекса" завершили замену участка трубы на магистральном водоводе, снабжающем поселения Темрюкского района Кубани.

В Темрюкский район Кубани сегодня утром вернулась вода, рассказал в своем Telegram-канале врио министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края Вячеслав Шапошник.

Аварийные работы полностью завершены, отметил Шапошник, поблагодарив всех за слаженную работу в круглосуточном режиме, передает "АиФ-Юг".

Ранее в оперштабе сообщили, что ремонт трубопровода в Темрюкском районе закончится к 14 часам 29 января, а до конца суток водоснабжение заработает в полную силу, однако устранение последствий аварии потребовало чуть больше времени.

Напомним, авария на магистральном трубопроводе, снабжающим водой Темрюкский район, произошла 24 января, требовалась замена шести метров трубы, которую проводила спецбригада из 14 человек. Без воды все это время оставались жители Вышестеблиевского, Новотаманского, Таманского, Сенного, Ахтанизовского, Запорожского и Фонталовского поселений.