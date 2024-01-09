Севастополь объявил выходные из-за проблем с водоснабжением

Власти Севастополя объявили выходные дни в течение двух суток в связи с перебоями водоснабжения. Проблемы с подачей воды произошли на фоне быстрого таяния снега и сильного загрязнения рек.

Севастополь ушел на внеочередные выходные из-за перебоев с подачей воды. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава региона Михаил Развожаев.

Незапланированный уикэнд продлится два дня до 24 января включительно.

Проблемы с водоснабжением в городе случились из-за мощного снегопада, который прошел накануне. В течение суток снег растаял и селевыми потоками спустился в реку, тем самым ухудшив качество воды. Нормы были превышены в несколько десятков раз.

Уточняется, что подобное происшествие было отмечено последний раз в 70-х годах.

"Из-за подъема рек и схода селевых потоков резко повысился уровень мутности воды: если в обычном режиме взвесь составляет 1,5 мг на литр, сейчас она выросла до 58 мг на литр. То есть, вода стала грязнее почти в 60 раз"

- Михаил Развожаев

Губернатор рассказал, что при таком качестве воды снижается скорость ее очистки. Таким образом, чтобы заполнить все накопительные резервуары, необходимо потратить два дня.

Подачу воды планируется начать к утру 23 января, но всего лишь на два часа. Полностью восстановить водоснабжение удастся к вечером 24 января.