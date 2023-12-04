Вестник Кавказа

Морпорт Севастополя закрылся из-за непогоды

Морпорт Севастополя закрылся из-за непогоды
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Движение пассажирского морского транспорта прекратилось из-за штормового предупреждения в Севастополе. Власти запустили бесплатные компенсационные автобусы.

Севастопольская бухта приостановила сообщение пассажирского транспорта в акватории моря в связи с непогодой, которая достигла побережья. Такую информацию опубликовала дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Морской пассажирский транспорт движение не осуществляет из-за неблагоприятных погодных условий"

- дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя

Разъясняется, что осуществить переправу сегодня утром удалось только одному катеру со стороны юга.

Вместо мортранспорта городские власти запустили автобусное сообщение. Общественный транспорт будет отходить от площадей Нахимова и Захарова. Пассажиры смогут воспользоваться ими бесплатно.

Ранее власти сообщали, что штормовое предупреждение, которое было объявлено накануне, может повлиять на работу общественного морского транспорта.

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