Морпорт Севастополя закрылся из-за непогоды

Севастопольская бухта приостановила сообщение пассажирского транспорта в акватории моря в связи с непогодой, которая достигла побережья. Такую информацию опубликовала дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
"Морской пассажирский транспорт движение не осуществляет из-за неблагоприятных погодных условий"
- дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя
Разъясняется, что осуществить переправу сегодня утром удалось только одному катеру со стороны юга.
Вместо мортранспорта городские власти запустили автобусное сообщение. Общественный транспорт будет отходить от площадей Нахимова и Захарова. Пассажиры смогут воспользоваться ими бесплатно.
Ранее власти сообщали, что штормовое предупреждение, которое было объявлено накануне, может повлиять на работу общественного морского транспорта.