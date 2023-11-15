Севастополь оценил ущерб от шторма в 6 млрд рублей

Севастопольские власти назвали сумму ущерба, который был нанесен штормом на прошлой неделе. На восстановление города потребуется 6 млрд рублей.

Власти Севастополя оценили ущерб, нанесенный штормом, в 6 млрд рублей. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев на встрече городского правительства.

Он отметил, что пока это предварительная цифра. Администрация региона передала эти данные в органы власти федерального значения.

Ранее отмечалось, что крымское побережье пострадало в результате шторма, который произошел 26 ноября. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду. Многие прибрежные здания были затоплены, сорваны крыши и повалены деревья. Медицинская помощь потребовалась пяти жителям Севастополя. На территории города был введен режим ЧС.