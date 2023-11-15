Горожане очистят Севастополь от последствий шторма

Завтра утором, 2 декабря, в Севастополе пройдет общегородской субботник – устранять последствии мощного урагана, обрушившегося на город, будут его жители.

Завтра на улицы родного Севастополя выйдут жители города федерального значения – им предстоит привести в порядок пострадавшие после шторма городские территории, попросил их в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Провести общегородской субботник предложил один из жителей города-героя, он позвонил губернатору города во время прямого телевизионного эфира, передает "АиФ-Крым".

"Я эту идею поддержал. Сейчас над ликвидацией последствий шторма продолжают трудиться десятки бригад, но я ежедневно читаю ваши сообщения и знаю, что есть люди, которые хотят помочь провести в городе "генеральную уборку"

- Михаил Развожаев

Принять участие в городском субботнике, который стартует в 9 часов утра, смогут все – от мала до велика. Жителям предстоит очистить от мусора 14 общегородских территорий.