Ураганный ветер рвет провода в Севастополе

В Крыму бушует ураганный ветер – его сила такова, что он с легкостью рвет провода линий электропередач, в Севастополе энергетики зафиксировали около 300 таких обрывов.

В Крыму не утихает ураганный ветер – более всего от него страдают жители Севастополя, поскольку порывы шквалистого ветра провоцируют множественные аварии на сетях электроснабжения, сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора города Евгений Горлов.

Энергетики города зафиксировали более 300 аварийных отключений на электросетях, большинство из них – порывы проводов. Сейчас в городе федерального значения без электричества остались 540 домов, в которых проживают 1850 человек, передает "АиФ-Крым".

Несмотря на сложные погодные условия, энергетики ведут активные работы по восстановлению линий электропередач. Ожидается, что подачу электричества во все отключенные от электроснабжения здания они завершат сегодня до 23:00 мск.