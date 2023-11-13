Шторм в Краснодарском крае - последствия непогоды

В ночь на понедельник на Юг России обрушилась штормовая погода. Одним из наиболее пострадавших регионов стал Краснодарский край.

Что произошло?

Балканский циклон захватил регион воскресным вечером и поднял шторм на морях - Черном и Азовском. За сутки на Кубани выпало до 43 мм.

По сообщениям синоптиков, ветер в Краснодарском крае не дотянул до урагана, но был штормовой. Стихия ударила по приморским городам, самый мощный ветер зафиксирован в черноморских Анапе – 32 м/с, Сочи – 28 м/с, Туапсе – 27 м/с, а также на Азовском море в станице Должанской – 30 м/с.

Высота волн достигала семи метров.

В регионе действует семь штормовых предупреждений. Неблагоприятная погода возможна в 43 городах.

Ущерб от шторма

Непогода привела к разрушениям и подтоплениям, несколько человек пострадали, стихия ударила по 21 кубанскому городу.

"В Краснодаре, Анапе, Сочи и Новороссийске есть пострадавшие от падения деревьев и металлических конструкций, они доставлены в больницы с травмами разной степени тяжести"

– оперштаб

Ветер повалил 255 деревьев, сорвал крыши с десятков домов и одной школы.

В районе Витязево сорвало с якоря крупный сухогруз, он сел на мель. 170-метровое судно Blue Shark два часа дрейфовало в море, пока не оказалось на мели неподалеку от берега.

Штормовая погода в Сочи привела к тому, что 10 авиарейсов были временно переведено на запасные аэродромы, сейчас ситуация наладилась, авиагавань работает штатно.

Пострадало и железнодорожное сообщение: деревья упали на перегоне между Туапсе и Адлером, в Сочи деревья повредили контактную линию электропередач РЖД, в районе поселка Лазаревское дорогу подмыло. Это сказалось на расписании ж/д транспорта, задержаны около 50 пассажирских поездов.

"В Сочи стихией повалило около 70 деревьев. Работы продолжались всю ночь - большинство уже распилены и вывезены, в первую очередь освободили проезжую часть на улицах. Пострадало несколько остановочных павильонов, есть повреждения кровли ряда домов"

– глава курорта Алексей Копайгородский

В Ейске из-за подъема уровня воды эвакуировали из домов свыше 40 человек.

В Новороссийске сель сошел на частное домовладение, проводятся работы по ликвидации последствий.

В Широкой Балке частично перекрыта дорога, водой на дорогу вынесло конструкции с пляжа.

В Туапсе была повреждена набережная, пляжи курортных поселков разрушены и покрыты мусором, сломанными деревьями, обломками конструкций. В Анапе повреждена надпись «Зимуй в Анапе».

Специалисты во всех населенных пунктах работают над устранением последствий непогоды, расчищают дороги, восстанавливают электроснабжение, убирают поваленные деревья.

Когда закончится шторм?

Ветер в Краснодарском крае должен ослабеть к вечеру, при этом станет холоднее.

В акватории Азовского моря сейчас скорость воздушного потока здесь тоже немного уменьшилась – от 18 до 27 м/с. В течение дня стихия будет ослабевать - до 15-20 м/с, вечером уже не более 10-15 м/с.

"Сегодня территория Кубани окажется под влиянием тыловой, холодной части активного южного циклона, уходящего на север. В такой ситуации в облаках появятся прояснения, еще пройдут кратковременные дожди и заметно похолодает"

– ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус

Волнение моря продолжится, в Туапсе ждут сильный тягун, на Азовском море - нагонные явления, в Сочи осадки продолжатся, в горах сегодня ждут мощный снегопад.