Вестник Кавказа

Непогода остановила поезда в Сочи

Непогода остановила поезда в Сочи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сочинские власти принимают все усилия для устранения непогоды в городе. Восстанавливают движение поездов и работу аэропорта.

В Сочи из-за непогоды задержаны несколько пассажирских поездов дальнего следования и пригородные электрички. По информации telegram-канала главы города Алексея Копайгородского сейчас ведутся работы по укреплению железнодорожного полотна в Лазаревском районе. 

Кроме этого, из-за непогоды на запасной аэропорт в Минеральных Водах ушли на посадку самолеты, которые должны были приземлиться в Сочи. Сейчас все 10 бортов вернулись в сочинский аэропорт. 

По данным градоначальника на территории города ночью было повалено около 70 деревьев. Есть проблемы с электроснабжением, которые сейчас устраняют бригады энергетиков. Также дорожные рабочие расчищают проезжую часть от поваленных деревьев.

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