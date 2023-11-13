Непогода остановила поезда в Сочи

Сочинские власти принимают все усилия для устранения непогоды в городе. Восстанавливают движение поездов и работу аэропорта.

В Сочи из-за непогоды задержаны несколько пассажирских поездов дальнего следования и пригородные электрички. По информации telegram-канала главы города Алексея Копайгородского сейчас ведутся работы по укреплению железнодорожного полотна в Лазаревском районе.

Кроме этого, из-за непогоды на запасной аэропорт в Минеральных Водах ушли на посадку самолеты, которые должны были приземлиться в Сочи. Сейчас все 10 бортов вернулись в сочинский аэропорт.

По данным градоначальника на территории города ночью было повалено около 70 деревьев. Есть проблемы с электроснабжением, которые сейчас устраняют бригады энергетиков. Также дорожные рабочие расчищают проезжую часть от поваленных деревьев.