Непогода всю ночь крушила Кубань, есть пострадавшие

Более двухсот упавших деревьев, сорванные крыши и рухнувшие металлические конструкции и подъем уровня рек, – таковы потери Красноярского края после обручившейся на регион непогоды. Оперштаб также сообщает о пострадавших, точное число не уточняется. Отмечается, что всего в регионе действует семь штормовых предупреждений.
«В Краснодаре, Анапе, Сочи и Новороссийске есть пострадавшие от падения деревьев и металлических конструкций, они доставлены в больницы с травмами разной степени тяжести»
– Оперштаб
В Анапе ветер оставил пятиэтажку без крыши и посадил на мель сухогруз. Местные власти отменили занятия в школах, закрыты детские сады.
В Ейском районе в результате подъема уровня воды местные власти были вынуждены провести эвакуацию части местных жителей. В Сочи синоптики прогнозируют снегопады.