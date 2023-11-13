Непогода всю ночь крушила Кубань, есть пострадавшие

Несколько человек пострадали в результате разгула стихии в Краснодарском крае. Также сообщается о повреждении объектов инфраструктуры и поваленных деревьях.

Более двухсот упавших деревьев, сорванные крыши и рухнувшие металлические конструкции и подъем уровня рек, – таковы потери Красноярского края после обручившейся на регион непогоды. Оперштаб также сообщает о пострадавших, точное число не уточняется. Отмечается, что всего в регионе действует семь штормовых предупреждений.

«В Краснодаре, Анапе, Сочи и Новороссийске есть пострадавшие от падения деревьев и металлических конструкций, они доставлены в больницы с травмами разной степени тяжести»

– Оперштаб

В Анапе ветер оставил пятиэтажку без крыши и посадил на мель сухогруз. Местные власти отменили занятия в школах, закрыты детские сады.

В Ейском районе в результате подъема уровня воды местные власти были вынуждены провести эвакуацию части местных жителей. В Сочи синоптики прогнозируют снегопады.