Непогода закрывает школы и детсады на Кубани

После удара непогоды в Тихорецком районе Краснодарского края были закрыты образовательные учреждения. По данным местного Оперштаба, здесь в результате налипания снега на провода произошли аварии, которые оставили образовательные учреждения без света и воды.
«В связи с налипанием мокрого снега и падением деревьев - множественные обрывы линий электропередачи. Школы и детские сады района сегодня не принимают детей. Во многих учреждениях нет света и воды»
– Оперштаб
В настоящее время продолжается ликвидация последствий непогоды.
Аварийные бригады и спецтехника вели работы по ликвидации последствий разгула непогоды всю ночь, в настоящее время работы продолжаются.
По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, сложные погодные условия в регионе сохранятся до конца недели. В выходные на Кубань вернется теплая погода: воздух будет прогреваться до +20 градусов.