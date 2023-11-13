Непогода закрывает школы и детсады на Кубани

Школы и детские сады были закрыты в Тихорецком районе Кубани после удара непогоды: на регион обрушились дожди, снег и заморозки. Коммунальщики продолжают ликвидировать последствия аварий, оставивших район без воды и света.

После удара непогоды в Тихорецком районе Краснодарского края были закрыты образовательные учреждения. По данным местного Оперштаба, здесь в результате налипания снега на провода произошли аварии, которые оставили образовательные учреждения без света и воды.

«В связи с налипанием мокрого снега и падением деревьев - множественные обрывы линий электропередачи. Школы и детские сады района сегодня не принимают детей. Во многих учреждениях нет света и воды»

– Оперштаб

В настоящее время продолжается ликвидация последствий непогоды.

Аварийные бригады и спецтехника вели работы по ликвидации последствий разгула непогоды всю ночь, в настоящее время работы продолжаются.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, сложные погодные условия в регионе сохранятся до конца недели. В выходные на Кубань вернется теплая погода: воздух будет прогреваться до +20 градусов.