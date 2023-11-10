Снегопады накроют Северный Кавказ

В нескольких регионах Северного Кавказа в ближайшее время ожидаются снегопады с дождями. Скорость ветра местами приблизится к 30 метрам в секунду.

В ближайшие дни на Северного Кавказа будут снегопады. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Согласно прогнозу синоптиков, уже завтра в Ставропольском крае ожидается мокрый снег с дождем. Такая же погода будет в горах Ингушетии и Кабардино-Балкарии 23 и 24 ноября. При этом в Ингушетии снег и дождь будут сопровождаться ветром до 25 метров в секунду.

"В Кабардино-Балкарии 23 ноября в горных районах ветер до 29 м/с, 23-24 ноября сильные осадки"

– Гидрометцентр

Ранее на курорте "Эльбрус" в КБР, где не так давно начался зимний сезон, неоднократно приходилось закрывать канатные дороги из-за сильных порывов ветра. Ставрополье же охватили туманы, автолюбителей просят быть аккуратнее на дорогах.