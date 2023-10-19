Некалендарная зима началась в Дагестане: территорию республики заметает снегом. Власти и местные жители делятся фото заснеженной местности в соцсетях.

Дагестан заметает снегом, фотографии снежного апокалипсиса размещают в сети местные жители и власти республики.

В частности, власти Цунтинского района сообщили о том, что у них снежный покров достиг десяти сантиметров. В Агульском районе продолжается мокрый снег, а Гумбертовский район и вовсе накрыла снежная буря.

Кроме того, стало известно, что непогода закрыла участок дороги республиканского значения Хасавюрт – Тлох.

«На перевале минусовая температура, сильный порывистый ветер, нулевая видимость. Работы по расчистке дорожного полотна от снежных заносов начнутся как только позволят погодные условия»

– сообщают районные власти