Ларс расчистили от снега и открыли для грузовиков

Сильный снегопад, прошедший в высокогорье Грузии создал проблемы водителям, пересекающим российско-грузинскую границу: проезд по участку Гудаури – Коби был закрыт для большегрузного транспорта.
В настоящее время, благодаря оперативной работе местных коммунальщиков, проезд открыт.
«После работ по расчистке снега движение прицепного и полуприцепного автотранспорта по участку Гудаури - Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета - Степанцминда - Ларс (граница с РФ - прим. ред.) восстановлено»
– департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
Напомним, что участок дороги закрывался в ночь на 19 октября.
В настоящее время в регионе пасмурно, столбики термометров показывают один градус тепла. Синоптики не исключают дождь со снегом.