Ларс расчистили от снега и открыли для грузовиков

Опубликовано: 10:31, 19 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Большегрузы могут свободно проехать по военно-грузинской дороге. Ранее проезд для данной категории транспорта был закрыт из-за снегопада.

Сильный снегопад, прошедший в высокогорье Грузии создал проблемы водителям, пересекающим российско-грузинскую границу: проезд по участку Гудаури – Коби был закрыт для большегрузного транспорта.

В настоящее время, благодаря оперативной работе местных коммунальщиков, проезд открыт.

«После работ по расчистке снега движение прицепного и полуприцепного автотранспорта по участку Гудаури - Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета - Степанцминда - Ларс (граница с РФ - прим. ред.) восстановлено»

– департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Напомним, что участок дороги закрывался в ночь на 19 октября.

В настоящее время в регионе пасмурно, столбики термометров показывают один градус тепла. Синоптики не исключают дождь со снегом.