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Грузинская дорога к Верхнему Ларсу открылась после ремонта

Ремонт дороги
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Движение транспорта возобновилось на трассе Мцхета-Степанцминда-Ларс на территории Грузии. Ранее дорога закрывалась для ремонта.

Автотоннель Девдораки на грузинской трассе, ведущей к границе с Россией, снова доступен для автомобилистов, об отмене ограничений сообщили в Департаменте автодорог Грузии.

Движение было запрещено на участке трассы между 132-м и 135-м километрами трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс 5 октября. В течение трех дней там шел ремонт электрооборудования.

Пока тоннель был закрыт, движение к пункту пропуска Верхний Ларс осуществлялось по объездному пути. За соблюдением порядка следили полицейские.

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