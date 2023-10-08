Грузинская дорога к Верхнему Ларсу открылась после ремонта

Движение транспорта возобновилось на трассе Мцхета-Степанцминда-Ларс на территории Грузии. Ранее дорога закрывалась для ремонта.
Автотоннель Девдораки на грузинской трассе, ведущей к границе с Россией, снова доступен для автомобилистов, об отмене ограничений сообщили в Департаменте автодорог Грузии.
Движение было запрещено на участке трассы между 132-м и 135-м километрами трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс 5 октября. В течение трех дней там шел ремонт электрооборудования.
Пока тоннель был закрыт, движение к пункту пропуска Верхний Ларс осуществлялось по объездному пути. За соблюдением порядка следили полицейские.