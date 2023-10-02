Верхний Ларс снова собирает очереди из большегрузов

Опубликовано: 17:29, 2 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Несмотря на то, что настоящие холода еще не наступили и дороги остаются сухими, на границе России с Грузией в Северной Осетии снова начали собираться заторы из большегрузов.

На автомобильном пропускном пункте "Верхний Ларс" между Россией и Грузией ожидают проезда больше тысячи большегрузов, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) по Северной Осетии.

"Всего в очереди 1214 большегрузных машин, из них в зеленой зоне 300 грузовиков. Ситуация на пункте штатная"

- ЦОДД Северной Осетии

Однако нынешние пробки с погодой, как это бывает обычно, не связаны: дело в том, что по решению российского правительства накануне на пункте пропуска начали действовать гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля, которые и вызвали скопление большегрузов, пояснили в ЦОДД.

"Задержка проезда транзитных транспортных средств связана с мероприятиями по перерасчету таможенных платежей юридическими лицами, являющимися владельцами товаров, перевозимых на большегрузном транспорте. После таможенного оформления товаров транспортное средство отправляется на выезд из России согласно электронной очереди"

- ЦОДД Северной Осетии