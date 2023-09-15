Верхний Ларс встанет в пробке из-за ремонта

Опубликовано: 23:54, 15 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

На пункте пропуска Верхний Ларс на границе с Грузией скоро стартуют ремонтные работы. Из-за ограничения количества полос на Военно-Грузинской дороге, скорее всего, возникнет пробка, предупреждают власти.

Ситуация в пункте пропуска Верхний Ларс спустя несколько дней может ухудшиться из-за дорожных работ, сообщает Росгранстрой.

Ведомство уточняет, что прогнозируется, в частности, скопление фур.

"В связи с проведением работ по укладке асфальтового покрытия на полосах движения для грузового транспорта по направлению на въезд в Россию в период с 18 по 24 сентября на выезде из России будет организовано реверсивное движение"

– ведомство

В результате пропускная способность пункта упадет, что может вызвать пробки, так что водителей призывают учесть возможность задержек при планировании поездки.

Отметим, на сегодня пункт пропуска Верхний Ларс отреставрирован почти полностью.