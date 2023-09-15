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Верхний Ларс встанет в пробке из-за ремонта

КПП Верхний Ларс
© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"
На пункте пропуска Верхний Ларс на границе с Грузией скоро стартуют ремонтные работы. Из-за ограничения количества полос на Военно-Грузинской дороге, скорее всего, возникнет пробка, предупреждают власти.

Ситуация в пункте пропуска Верхний Ларс спустя несколько дней может ухудшиться из-за дорожных работ, сообщает Росгранстрой.

Ведомство уточняет, что прогнозируется, в частности, скопление фур.

"В связи с проведением работ по укладке асфальтового покрытия на полосах движения для грузового транспорта по направлению на въезд в Россию в период с 18 по 24 сентября на выезде из России будет организовано реверсивное движение"

– ведомство

В результате пропускная способность пункта упадет, что может вызвать пробки, так что водителей призывают учесть возможность задержек при планировании поездки.

Отметим, на сегодня пункт пропуска Верхний Ларс отреставрирован почти полностью.

Верхний Ларс на сегодня: на границе скопилось несколько сотен фур

Верхний Ларс на сегодня: на границе скопилось несколько сотен фур

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