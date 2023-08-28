Верхний Ларс на сегодня: на границе скопилось несколько сотен фур

Опубликовано: 20:25, 28 авг 2023 (UTC+3 MSK)

Очередь из большегрузов собралась на подъезде к пункту пропуска Верхний Ларс, рассказал вице-премьер Северной Осетии. Ирбек Томаев назвал и причину затруднений.

Расположенный на границе России и Грузии пункт пропуска Верхний Ларс снова попал на ленты новостных агентств: очередь из большегрузных автомобилей на нем достигла нескольких сотен машин. О ситуации рассказал на аппаратном совещании зампредседателя правительства региона.

По словам Ирбека Томаева, проезда ожидают 700 грузовиков. Причина задержек – ремонт.

"В настоящее время из 14 полос на выезд работает 7, что сказалось на пропускной способности. Весь транспорт находится на специализированных стоянках"

– вице-премьер

Томаев заверил, что ремонт будет окончен за три дня, после чего Верхний Ларс заработает в штатном режиме.