РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Верхний Ларс на сегодня: на границе скопилось несколько сотен фур

Очередь из большегрузов собралась на подъезде к пункту пропуска Верхний Ларс, рассказал вице-премьер Северной Осетии. Ирбек Томаев назвал и причину затруднений.

Расположенный на границе России и Грузии пункт пропуска Верхний Ларс снова попал на ленты новостных агентств: очередь из большегрузных автомобилей на нем достигла нескольких сотен машин. О ситуации рассказал на аппаратном совещании зампредседателя правительства региона.

По словам Ирбека Томаева, проезда ожидают 700 грузовиков. Причина задержек – ремонт.

"В настоящее время из 14 полос на выезд работает 7, что сказалось на пропускной способности. Весь транспорт находится на специализированных стоянках"

– вице-премьер

Томаев заверил, что ремонт будет окончен за три дня, после чего Верхний Ларс заработает в штатном режиме.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1545 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version