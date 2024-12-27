Вестник Кавказа

Сколько птиц спасли от загрязнения мазутом на Кубани?

Сколько птиц спасли от загрязнения мазутом на Кубани?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Свыше 5,6 тыс птиц спасли на Кубани от загрязнения мазутом. Около 1 тыс пернатых находятся в "Сафари-парке". Некоторых уже выпустили в дикую природу.

В Краснодарском крае спасено свыше 5,6 тыс птиц от загрязнения мазутом после крушения танкеров в Черном море, пишет пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Там отметили, что пернатых доставляют в специальные центры, где их отмывают и спасают. В ведомстве подчеркнули, что помощь получили более 5,6 тыс птиц.

В оперштабе Кубани заявили, что порядка 1 тыс птиц разметили в краснодарском "Сафари-парке", 245 из которых уже выпущены обратно в дикую природу.

В самом парке сказали, что готовы принять еще 600 птиц. Орнитологи и врачи подтвердили, что пернатым, которых везут автобусами, больше не грозить опасность.

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