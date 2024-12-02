Вестник Кавказа

Инвестиции SOCAR в Турцию превысили $18 млрд

Инвестиции SOCAR в Турцию превысили $18 млрд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
SOCAR за 17 лет инвестировал в Турцию $18,5 млрд. Компания внесла вклад в сокращение дефицита в энергетическом секторе страны.

Генеральный директор SOCAR Türkiye Эльчин Ибадов рассказал, сколько Государственная нефтяная компания Азербайджана инвестировала в Турцию за 17 лет.

Руководитель отметил, что SOCAR стал крупнейшим иностранным инвестором Турции, который вложил в республику за последние годы $18,5 млрд.

Помимо этого, Ибадов подчеркнул, что компания внесла серьезный вклад в сокращение текущего дефицита в энергетическом секторе Турции.

Кроме того, он добавил, что в SOCAR Türkiye трудятся свыше 10 тыс рабочих. Гендиректор добавил, что это является большой поддержкой занятости в Турции.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1210 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Кому в Иране выгодны провокации против Азербайджана и Турции?

Кому в Иране выгодны провокации против Азербайджана и Турции?

Байрамов и Фидан обсудили ситуации в регионе и мире

Байрамов и Фидан обсудили ситуации в регионе и мире

Турция присоединится к расследованию трагедии под Актау

Турция присоединится к расследованию трагедии под Актау

Соседи Азербайджана выразили соболезнования в связи с катастрофой в Актау

Соседи Азербайджана выразили соболезнования в связи с катастрофой в Актау

Азербайджан и Турция ведут переговоры по Зангезурскому коридору

Азербайджан и Турция ведут переговоры по Зангезурскому коридору

Эрдоган позвонил президенту Азербайджана по случаю дня рождения

Эрдоган позвонил президенту Азербайджана по случаю дня рождения

Министр обороны Азербайджана принял делегацию турецких военных

Министр обороны Азербайджана принял делегацию турецких военных

Турция поздравила Азербайджан со вступлением в D-8

Турция поздравила Азербайджан со вступлением в D-8

Азербайджан вошел в D-8

Азербайджан вошел в D-8

Спикер парламента Азербайджана встретилась с Эрдоганом

Спикер парламента Азербайджана встретилась с Эрдоганом

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы