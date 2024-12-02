Инвестиции SOCAR в Турцию превысили $18 млрд

SOCAR за 17 лет инвестировал в Турцию $18,5 млрд. Компания внесла вклад в сокращение дефицита в энергетическом секторе страны.
Генеральный директор SOCAR Türkiye Эльчин Ибадов рассказал, сколько Государственная нефтяная компания Азербайджана инвестировала в Турцию за 17 лет.
Руководитель отметил, что SOCAR стал крупнейшим иностранным инвестором Турции, который вложил в республику за последние годы $18,5 млрд.
Помимо этого, Ибадов подчеркнул, что компания внесла серьезный вклад в сокращение текущего дефицита в энергетическом секторе Турции.
Кроме того, он добавил, что в SOCAR Türkiye трудятся свыше 10 тыс рабочих. Гендиректор добавил, что это является большой поддержкой занятости в Турции.