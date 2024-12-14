Вестник Кавказа

Нападение на россиян в Грузии - стали известны подробности

Машина полиции в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Супружеская пара из России подверглась нападению в Грузии. Неизвестные пытались похитить женщину, затем ранили из огнестрельного оружия мужчину и увезли в неизвестном направлении.

Грузинские СМИ поделились подробностями по нападению на пару из России. Согласно информации, злоумышленники изначально хотели похитить женщину, супруг вступился за нее и был ранен.

Согласно показаниям пострадавшей россиянки, с которыми ознакомился телеканал "Мтавари архи", напавшие на туристов в селе Накра пытались похитить женщину. Ее супруг выступил в защиту, в результате в него стреляли. Раненого мужчину злоумышленники увезли в неизвестном направлении.

Брошенный автомобиль со следами крови обнаружен, местонахождение россиянина неизвестно. МВД ведет поиски преступников, их личности установлены, говорится в сообщении грузинского телеканала.

МВД Грузии ведет расследование по двум статьям уголовного кодекса.

"Расследование ведется по статьям 179 и 236 Уголовного кодекса ("Грабеж" и "Незаконное хранение, приобретение и ношение огнестрельного оружия")"

– пресс-служба ведомства

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