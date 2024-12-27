Вестник Кавказа

Участники спасательной операции на месте крушения самолета в Актау получили награды

Участники спасательной операции на месте крушения самолета в Актау получили награды
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Спасатели и медики, участвовавшие в спасении пассажиров разбившегося лайнера AZAL под Актау, получили ордена, медали и благодарственные письма от президента Казахстана.

В Казахстане государственными наградами отметили участников спасательной операции на месте крушения лайнера под Актау.

Орден "Айбын" (Доблести) III степени получили трое пожарных,  медали "За мужество" удостоились пилоты и медики Центра медицины катастроф, а также спасатели. Медалью  "За трудовое отличие" отметили заслуги психолога Центра медицины катастроф.

Сообщается, что всего награды получили 68 человек. Пожарные и медики также удостоились благодарственных писем от президента Казахстана.

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