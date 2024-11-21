Боевые самолеты Израиля нанесли более 100 ударов по позициям ХАМАС

Израиль продолжает военную операцию против членов ХАМАС, несмотря на информацию о скорой сделке между Тель-Авивом и руководством палестинского движения. В атаках по позициям ХАМАС приняли участие ВВС Израиля.

Авиация израильской армии совершила масштабный налет на позиции ХАМАС в секторе Газа. Самолеты ВВС страны нанесли более 100 ударов, в ходе которых было уничтожено несколько десятков членов палестинского движения.

" В ходе операции под руководством разведки ВВС Израиля нанесли удары по более чем 100 террористическим объектам в секторе Газа и уничтожили десятки террористов ХАМАС"

– пресс-служба ЦАХАЛ

Отмечается, что атаки стали ответом на ракетные обстрелы территории еврейского государства со стороны ХАМАС.

Отметим, что ХАМАС и Израиль близки к заключению сделки по израильским заложникам, которые находятся в плену палестинской организации с октября 2023 года.