Сбор дикой хурмы стартовал в Дагестане

В Гумбетовском районе Дагестана приступили к сбору дикой хурмы. Плоды доставят как в соседние, так и дальние районы России, а также их примет Азербайджан.

Сезон сбора дикой хурмы начался в горах Дагестана. В Гумбетовском районе он завершится только в конце марта, рассказали в Минсельхозпроде республики.

Для некоторых семей собирание дикой хурмы – семейный бизнес. Сборы плодов с одного дерева могут достигать сотни кг.

«Спрос на эти зимние плоды хороший. В отличие от скоропортящихся абрикосов, которыми также славится Гумбетовский район, черная хурма хранится долго. Ее везут в Чечню, Азербайджан, в Центральные и Северные регионы России»

- Минсельхозпрод Дагестана