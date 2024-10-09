Вестник Кавказа

Сбор дикой хурмы стартовал в Дагестане

Хурма на дереве
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В Гумбетовском районе Дагестана приступили к сбору дикой хурмы. Плоды доставят как в соседние, так и дальние районы России, а также их примет Азербайджан.

Сезон сбора дикой хурмы начался в горах Дагестана. В Гумбетовском районе он завершится только в конце марта, рассказали в Минсельхозпроде республики.

Для некоторых семей собирание дикой хурмы – семейный бизнес. Сборы плодов с одного дерева могут достигать сотни кг. 

«Спрос на эти зимние плоды хороший. В отличие от скоропортящихся абрикосов, которыми также славится Гумбетовский район, черная хурма хранится долго. Ее везут в Чечню, Азербайджан, в Центральные и Северные регионы России»

- Минсельхозпрод Дагестана

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