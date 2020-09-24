Хурма: какая бывает, в чем ее польза, где попробовать самую вкусную?

В октябре в Азербайджане проходит фестиваль хурмы. Его проводят в Балакене (в переводе — "маленькое село") на северо-западе Азербайджана у подножия гор Большого Кавказского хребта. Хотя хурму выращивают в разных регионах, считается, что самая вкусная - в Балакене. Хурму в Азербайджане называют "оранжевым золотом" по аналогии с "черным золотом" — нефтью.

В 2023 году хурма заняла первое место в списке товаров ненефтяного сектора Азербайджана, экспортированных за рубеж ($45,3 млн). В том же году страна заняла второе место по экспорту хурмы в мире после Испании, обойдя родину этой ягоды — Китай.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему хурма – "оранжевое золото"?

Что делает хурму особенной, чем она отличается от других своих оранжевых собратьев — апельсина, мандарина и других цитрусовых? В первую очередь, сладким вкусом без малейшей кислинки. В течение всего лета хурма вбирает в себя тепло солнца, а созревает в октябре-ноябре, заменяя собой оголившиеся от листьев ветки. Визуально это выглядит просто волшебно, полностью оправдывая свое латинское название Diospyros, которое происходит от греческого и означает "божественный огонь". Японцы говорят:

Когда поспевает хурма, врачи остаются без работы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чем полезна хурма?

богата антиоксидантами

обладает омолаживающими свойствами

содержит бета-каротин, необходимый для зрения

помогает от отеков.

Хурма богата витаминами С и А. В ней содержатся яблочная и лимонная кислоты, много железа, кальция, меди, марганца и калия. Хурма положительно влияет на нервную систему, повышает работоспособность, улучшает аппетит.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сколько сортов хурмы существует в мире?

В Китае насчитывается до двух тысяч сортов хурмы, в Японии - около 800. Остановимся на шести самых популярных сортах хурмы.

"шоколадная" или "королек" — круглая по форме, ярко-оранжевого цвета, с шоколадным оттенком мякоти и косточками внутри, никогда не вяжет, отличается меньшим количеством ккал по сравнению с другими сортами, вкус медовый, но не приторный. "шарон" — считается раннеспелым плодом, цвет от светло-желтого до оранжевого в зависимости от зрелости плода, не вяжет, без косточек. Впервые выведен в Израиле и считается самым сладким. В спелом состоянии сложно транспортируется. "бычье сердце" или "помидорная" — крупный плод, похож на помидор сорта "бычье сердце", ярко-оранжевого цвета, без косточек. Более поздний сорт — созревает к концу ноября и поэтому часто попадает раньше положенного на прилавки, вследствие чего вяжет. "инжирная" — самый ранний сорт, появляется на прилавках уже в октябре, страна происхождения — Китай, однако азербайджанский подвид слаще китайского. "медовая " или "мандариновая" — по форме и по цвету напоминает мандарин, без косточек, вкус — близкий к меду и потому приторный, богата пектином, из-за повышенной сочности ягоды этого сорта практически непригодны для транспортировки. "россиянка" — сорт-гибрид, родом из Крыма, устойчивый к холодам, но, несмотря на это, не потерявший главное свойство хурмы — сладкий вкус, форма округлая, немного приплюснутая с налетом воска на коже.