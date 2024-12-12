Вестник Кавказа

Дорогу к Верхнему Ларсу открыли для легковых автомобилей

КПП Верхний Ларс
© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“
Ограничения, введенные ранее на Военно-Грузинской дороге из-за непогоды для всех видов транспорта, на данный момент сняты. Проезд к Верхнему Ларсу разрешен для легковых машин и автобусов.

Во второй половине дня 6 января возобновлено движение легкового автотранспорта и автобусов по Военно-Грузинской дороге, информирует ГУ МЧС по республике Северная Осетия.

В сообщении управления говорится, что участок от Владикавказа до Ларса открыт в обоих направлениях для транспорта, за исключением большегрузов.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии разрешено движение"

– сообщение

Ранее дорогу, ведущую к границе с Грузией, закрыли из-за неблагоприятных погодных условий. Сначала был ограничен проезд большегрузов, затем - всех видов транспорта.

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