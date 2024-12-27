Игорь Кшнякин и Александр Кальянинов: пилоты, спасшие десятки человеческих жизней

25 декабря самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение в казахстанском Актау. На борту находилось 67 человек. 29 из них выжило, благодаря самоотверженности и профессионализму пилотов, которые совершая жесткую посадку, знали, что сами уже обречены.

Капитан воздушного судна под Актау Игорь Кшнякин имел большой опыт. Он налетал более 15 тысяч часов, причем большую часть именно как капитан. Второй пилот - Александр Кальянинов – с раннего детства мечтал стать пилотом. Он окончил Бакинский европейский лицей. Его считали одним из самых перспективных выпускников. До последней секунды пилоты боролись за тех, кто находился на борту. Спасти удалось не всех, но три десятка выживших в авиакатастрофе - это очень много для такой трагедии. Игорь Кшнякин и Александр Кальянинов погибли как герои. Они смогли избежать еще больших жертв, уведя самолет от жилых домов. В трудные минуты россияне и азербайджанцы всегда приходили на помощь друг другу – и это доказали русские пилоты воздушного судна, всем сердцем любившие Азербайджан. Вечная им память! Пусть упокоит Всевышний их душу, пусть вечно будут жить их имена в сердцах миллионов азербайджанцев и россиян.