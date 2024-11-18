Вестник Кавказа

Турецкую Малатью потрясло четырехбалльное землетрясение

Трещина на доме
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Сегодня днем жители турецкой провинции Малатья ощутили на себе довольно сильное землетрясение магнитудой 4, эпицентр которого находился на глубине чуть больше 10 километров в районе Даренде.

В турецкой провинции Малатья на востоке Турции сегодня, 4 января, произошло землетрясение магнитуда которого составляла 4, сообщает Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями при МВД Турции.

Подземные толчки произошли в 10:35 по местному времени (совпадает с мск) и ощущались на всей территории провинции, а очаг землетрясения залегал на глубине 10,43 км в районе Даренде, передает АЗЕРТАДЖ.

Данные о разрушениях и пострадавших не поступали, говорится в сообщении.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1090 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Землетрясение произошло сегодня у берегов Турции

Землетрясение произошло сегодня у берегов Турции

Морозы отправляют по домам школьников в четырех регионах Казахстана

Морозы отправляют по домам школьников в четырех регионах Казахстана

На границе Ирана и Ирака зафиксировано сильное землетрясение

На границе Ирана и Ирака зафиксировано сильное землетрясение

Часть аэропортов Узбекистана не смогли принять авиарейсы из России

Часть аэропортов Узбекистана не смогли принять авиарейсы из России

Алматинцев минувшей ночью потрясло небольшое землетрясение

Алматинцев минувшей ночью потрясло небольшое землетрясение

Жители Армении ощутили на себе землетрясение в Иране

Жители Армении ощутили на себе землетрясение в Иране

Восток Турции тряхнуло на 4,6

Восток Турции тряхнуло на 4,6

Снег оставил дома часть школьников в Турции

Снег оставил дома часть школьников в Турции

Мощное землетрясение потрясло юг Ирана

Мощное землетрясение потрясло юг Ирана

Землетрясение произошло на границе Ирана, Азербайджана и Армении

Землетрясение произошло на границе Ирана, Азербайджана и Армении

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы