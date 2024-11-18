Турецкую Малатью потрясло четырехбалльное землетрясение

Сегодня днем жители турецкой провинции Малатья ощутили на себе довольно сильное землетрясение магнитудой 4, эпицентр которого находился на глубине чуть больше 10 километров в районе Даренде.

В турецкой провинции Малатья на востоке Турции сегодня, 4 января, произошло землетрясение магнитуда которого составляла 4, сообщает Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями при МВД Турции.

Подземные толчки произошли в 10:35 по местному времени (совпадает с мск) и ощущались на всей территории провинции, а очаг землетрясения залегал на глубине 10,43 км в районе Даренде, передает АЗЕРТАДЖ.

Данные о разрушениях и пострадавших не поступали, говорится в сообщении.