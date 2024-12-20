Природные катастрофы 2024: самые страшные события уходящего года

Мир всё чаще сталкивается с наводнениями, тайфунами, засухами и пожарами, последствия которых дают о себе знать на протяжении многих лет. Даже те регионы, которые никогда не попадали в сводки новостей в связи с природными катаклизмами, сегодня страдают наравне с уязвимыми уголками планеты. Вспомним, какие катастрофы пережила планета в уходящем 2024 году.

Природные катастрофы, наряду с вооруженными конфликтами, уносят тысячи жизней, провоцируют вынужденное переселение огромного количества людей и стоят глобальной экономике миллиарды долларов в год.

Новогоднее землетрясение в Японии

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Череда мощнейших природных катастроф началась буквально в первый день 2024 года. 1 января Японию потрясло сильнейшее с 1885 года землетрясение магнитудой в 7,5 баллов, в результате которого пострадали северные районы полуострова Ното. Новогоднее землетрясение спровоцировало целую серию природных катастроф, в том числе пожары, оползни и цунами. Пострадали около 100 сооружений, 120 гектаров земли оказались затопленными, 23 тысячам человек пришлось эвакуироваться, почти 280 жителей полуострова погибли. По оценкам, ликвидация последствий землетрясения в Ното стоила японским властям более $6 млрд.

Наводнение в ОАЭ

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Объединенные Арабские Эмираты, которые практически никогда не становятся жертвой природных катаклизмов, в апреле 2024 пережили настоящий потоп. Помимо ОАЭ продолжительные ливни заливали территории Омана, Бахрейна, Саудовской Аравии и Ирана. Апрельский ливень в ОАЭ, продолжавшийся сутки, стал самым сильным за последние 75 лет: в результате выпала двухлетняя норма осадков, Дубайский аэропорт был затоплен, многие магистрали и трассы оказались под водой. По оценкам, беспрецедентный ливень, спровоцированный изменением климата, стоил ОАЭ более $850 млн.

Катастрофа в Бразилии

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Следующая крупнейшая в 2024 году природная катастрофа произошла в Бразилии: в апреле-мае южный штат Рио-Гранди-ду-Сул оказался под водой из-за проливных дождей. 2,4 млн человек столкнулись с последствиями катастрофического наводнения: почти 600 тысяч жителей штата были вынуждены покинуть свои дома, а 169 человек погибли. Около 200 тысяч домов оказались разрушенными, 90% предприятий пострадали в результате трагедии. По оценкам экспертов, небывалое для Бразилии наводнение, привело к сокращению сельскохозяйственного сектора страны на 3,5%, а убытки составили более $ 15 млрд.

Трагедия во время хаджа 2024

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2024 год стал самым жарким в истории. Жара затронула все регионы мира, а самое трагическое событие 2024 года, связанное с рекордно высокими температурами, произошло в Саудовской Аравии. 14-19 июня, во время ежегодного паломничества в Мекку, 1301 человек погиб из-за экстремальной жары. Хадж 2024 года стал одним из самых смертоносных за всю историю, и впервые люди в таких количествах погибали из-за жары: температура в Мекке во время паломничества достигала почти 52 °C.

Тайфун Яги

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Сильнейший тайфун 2024 года произошел в Азии в конце августа-начале сентября 2024 года. От тайфуна Яги пострадали такие страны как Китай, Филиппины, Лаос, Таиланд, Мьянма и Вьетнам. Тайфун, продолжавшийся больше недели, привел к разрушениям инфраструктуры, дефициту питьевой воды и значительно ухудшил санитарные условия. Почти 237 тысяч домов было разрушено во Вьетнаме, более 50 тысяч - в Китае, 12 тысяч - на Филиппинах и 8 тысяч - в Таиланде. Около 850 человек погибли, как минимум 320 тысяч стали вынужденными переселенцами. Финансовый ущерб, причинённый тайфуном Яги, оценивается в $16 млрд.

Ураган Елена

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2024 год для США, которые ежегодно переживают серию природных катаклизмов, не стал исключением. Ураган Елена, охвативший юго-восток Америки в сентябре 2024 года, стал самым трагическим после августовского урагана Катрина, случившегося в 2005 году. Из-за урагана погибло более 230 человек, около 73 тысяч домов повреждены, 380 тысяч человек были вынуждены эвакуироваться, более 160 систем водоснабжения и канализации выведены из строя, а ущерб, нанесённый собственности и предприятиям составил более $ 20 млрд.

Наводнение в Валенсии

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Климатические катастрофы 2024 приводили не только к огромному количеству жертв, но и к политическим волнениям. В конце октября-начале ноября 2024 года испанская Валенсия оказалась во власти стихии: проливные дожди в регионе спровоцировали беспрецедентное в истории страны наводнение, в результате которого погибло более 220 человек, а тысячи покинули свои дома. Инфраструктура города была значительно повреждена, в том числе дороги, мосты, железнодорожные станции и пути. Природная катастрофа спровоцировала массовые протесты: 130 тысяч жителей Валенсии вышли на улицы города, требуя отставки главы региона. По данным Банка Испании, устранение последствий природной катастрофы такого масштаба будет стоить стране более $20 млрд.

Каким будет 2025 год?

Перечисленные выше катастрофы далеко не полный список природных катаклизмов, которые потрясли планету в 2024 году. Статистика природных катастроф по всему миру удручающая: природные пожары, засухи наводнения и ураганы с каждым годом становятся всё более разрушительными и всё больше людей страдает от их последствий. Десятки миллионов людей оказываются на грани голода, сотни тысяч лишаются своих домов, разрушается инфраструктура, гибнет флора и фауна. Общий ущерб от природных катастроф в 2024 году оценивается в более чем $310 млрд, и можно лишь надеяться, что в 2025 году ситуация улучшится. К сожалению, мир, переживающий серьезные климатические изменения, притом не в первый раз за свою историю, кажется, совершенно не готов к их последствиям.