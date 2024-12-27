Вестник Кавказа

Пляжи Анапы защитят от мазута сетями

Пляжи Анапы защитят от мазута сетями
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Специальные сети устанавливают вдоль берега в Анапе, чтобы новые выбросы нефтепродуктов не попали на пляж. Ожидается, что мазут налипнет на сети и защитит воду и песок от нового загрязнения.

В Краснодарском крае тестируют различные способы защиты пляжей от новых загрязнений мазутом - на уже очищенных участках устанавливают сети.

Представители Кореновского района решили использовать полипропиленовые сети в полосе прибоя. Ожидается, что мазут со временем налипнет на сеть, это позволит уберечь береговую линию от новых загрязнений.

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