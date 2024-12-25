В Абхазии объявили траур из-за гибели пятерых детей

Траур объявили в Абхазии из-за пожара в частном доме, в ходе которого погибли пять детей. На зданиях государственных учреждений будут приспущены флаги, а также отменены развлекательные передачи на телевидении и радио.

6 января объявлен траурным днем в Абхазии. Причиной стал страшный пожар в частном доме, унесший жизни пятерых детей.

"В связи с трагедией, произошедшей в селе Папанырхуа Галского района Абхазии, где в результате пожара погибло пятеро детей, указом и.о. президента Бадры Гунбы 6 января объявлен в Республике Абхазия днем траура"

– пресс-служба главы Абхазии

Отметим, что трагический инцидент произошел в частном доме в селе Папанырхуа Галского района. Пожар распространился настолько быстро, что спасти пятерых детей не получилось. Согласно предварительной версии, причиной возгорания стало случайное использование бензина вместо керосина при растопке.