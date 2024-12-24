Вестник Кавказа

Дома депутата-убийцы в Абхазии обыщут следователи

Абхазия
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Дома депутата, утроившего стрельбу у здания парламента в Сухуме, будут исследованы правоохранительными органами Абхазии. Один из них находится в столице страны, второй в Гулрышпском районе.

Следователи проведут обыск в домах депутата парламента Абхазии Адгура Харазии, устроившего перестрелку в Сухуме. Согласие на это дали заседатели законодательного органа республики.

«Оно касается двух домов, в Сухуме и селе Багмаран Гулрышпского района, и вступает в силу со дня принятия»

- парламент Абхазии

Стрельба у парламента в Сухуме

Конфликт с применением огнестрельного оружия произошел около здания парламента Абхазии 19 декабря. В результате перестрелки погиб один депутат, второй остался жив, но попал с травмами в больницу. Выяснилось, что выстрелы в своих коллег совершил Адгур Харазия, с места преступления скрылся. Сейчас его продолжает разыскивать полиция.

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