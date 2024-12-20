Полиция Абхазии продолжает поиски депутата-убийцы

Депутат парламента Абхазии Адгур Харазия, убивший своего коллегу в перестрелке, продолжает находиться в бегах. Правоохранительные органы страны усилили контроль на сухопутной и морской границах.

СГБ Абхазии вместе с МВД продолжают искать сбежавшего депутата Адгура Харазия, который устроил стрельбу около парламента в Сухуме, рассказали в ведомстве.

«На госгранице работает оперативное подразделение, усиленно пограничное управление на предмет пересечения как по мосту, так и в обход официальных пунктов пропуска. Совместно с коллегами из Погрануправления ФСБ России организованы так называемые закрытые, секретные посты, ведется патрулирование в усиленном режиме»

- председатель СГБ Дмитрий Кучуберия

Он отметил, что пересечь границу Абхазии сейчас крайне затруднительно. Усиленный контроль также ведется на морском государственном рубеже республики, где на помощь пришли российские коллеги из Погрануправления.

Стрельба около парламента Абхазии

Стрельба перед зданием парламента Абхазии в Сухуме случилась еще 19 декабря. Выяснилось, что ее инициатором стал депутат Адгур Харазия, который покинул место преступления. От его действий пострадали двое его коллег, один из них скончался. Ранее он уже попадал под уголовное преследование за вооруженные нападения.

В тот же день в Абхазии был объявлен план перехват.