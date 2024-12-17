Вестник Кавказа

Дом депутата-убийцы обстреляли в Сухуме

Абхазия
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Неожиданное продолжение получило преступление, совершенное несколько дней назад депутатом Адгуром Харазией, убившим одного своего коллегу и тяжело ранившим второго. Сегодня его дом в Сухуме обстреляли из автомата.

Принадлежащий подозреваемому в убийству депутату Адгуру Харазии дом оказался под обстрелом в Сухуме, подробности рассказали в МВД республики.

Преступление было совершено днем, сразу после двух часов. Из ехавшего мимо дома автомобиля Mazda был открыт огонь, стрелял пассажир.

В общей сложности было сделано как минимум 25 выстрелов. По предварительной информации, стрелок воспользовался автоматом «Калашников».

Правоохранители нашли 21 гильзу и 25 пробоин от пуль в воротах. Пострадали также фасад, дверь и окна.

"В настоящее время проводятся следственно-оперативные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лица, совершившего данное преступление, а так же иных причастных лиц"

– МВД Абхазии

Напомним, 19 декабря Харазия в ходе обсуждения законопроекта о запрете майнинга открыл огонь по оппоненту – депутату Кану Кварчии, который был ранен. За него попытался вступиться еще один законодатель, Вахтанг Голандзия – он получил смертельное ранение. Харазия сбежал и до сих пор не найден.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1350 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Новый год в Абхазии: крупные отели будут заполнены туристами

Новый год в Абхазии: крупные отели будут заполнены туристами

Спецподразделение для борьбы с майнингом появится в Абхазии

Спецподразделение для борьбы с майнингом появится в Абхазии

Новый год в Абхазии - опубликована программа мероприятий в Сухуме

Новый год в Абхазии - опубликована программа мероприятий в Сухуме

Абхазия зимой: что посмотреть и куда поехать самостоятельно?

Абхазия зимой: что посмотреть и куда поехать самостоятельно?

Борьбу с майнингом усилят в Абхазии

Борьбу с майнингом усилят в Абхазии

Абхазия вошла в пятерку главных направлений для отдыха среди россиян

Абхазия вошла в пятерку главных направлений для отдыха среди россиян

Россия спасла Абхазию от энергетического кризиса

Россия спасла Абхазию от энергетического кризиса

Новый график отключений света начал действовать в Абхазии

Новый график отключений света начал действовать в Абхазии

В Абхазии ждут 327 млн кВт/ч бесплатной энергии из России

В Абхазии ждут 327 млн кВт/ч бесплатной энергии из России

Россия бесплатно вернет в Абхазию свет

Россия бесплатно вернет в Абхазию свет

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы